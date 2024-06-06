Азарёнок Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Азарёнок Куприян
Мать: Азарёнок Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мисник (Азарёнок) Нина
Мать ребёнка: Азарёнок Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарёнок Ксения
Рождение ребёнка
09.02.1929
Сын: Азарёнок Иван
Мать ребёнка: Азарёнок Ксения
Рождение ребёнка
06.11.1932
Сын: Азарёнок Василий
Мать ребёнка: Азарёнок Ксения
д.Веребки, Лепельский р-н, Витебская область
Смерть
1945