Азарёнок Емельян 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАзарёнок Емельян

Азарёнок Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Азарёнок Куприян

Мать: Азарёнок Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мисник (Азарёнок) Нина

Мать ребёнка: Азарёнок Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарёнок Ксения

Рождение ребёнка
09.02.1929

Сын: Азарёнок Иван

Мать ребёнка: Азарёнок Ксения

Рождение ребёнка
06.11.1932

Сын: Азарёнок Василий

Мать ребёнка: Азарёнок Ксения

д.Веребки, Лепельский р-н, Витебская область
Смерть
1945

Мы используем куки для улучшения работы сайта.