Саксонова Любовь Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксонова Любовь Онуфриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксонов Абрам Маркович

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Саксонова Елизавета Абрамовна

Отец ребёнка: Саксонов Абрам Маркович

Рождение ребёнка
1965

Сын: Саксонов Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Саксонов Абрам Маркович

Смерть
Неизвестно

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