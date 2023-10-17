Румянцев Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Румянцев Василий
Мать: Румянцева Валентина
Рождение ребёнка
06.12.2001
Сын: Румянцев Василий Максимович
Мать ребёнка: Румянцева Евгения Юрьевна
Рождение ребёнка
03.01.2003
Мать ребёнка: Румянцева Евгения Юрьевна
Рождение ребёнка
13.06.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Румянцева Евгения Юрьевна