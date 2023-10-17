Румянцев Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Румянцев Василий

Мать: Румянцева Валентина

Рождение ребёнка
06.12.2001

Сын: Румянцев Василий Максимович

Мать ребёнка: Румянцева Евгения Юрьевна

Рождение ребёнка
03.01.2003

Сын: Румянцев Иван Максимович

Мать ребёнка: Румянцева Евгения Юрьевна

Рождение ребёнка
13.06.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Румянцева Евгения Юрьевна

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