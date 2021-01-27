Мирейко Галина Ивановна
Место рожденияД.спасс торжокский район тверской области
Дата рождения17.02.1940
Дата смерти27.01.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.09.1939
Г. Торжок тверская обл.
Рождение
17.02.1940
Отец: Павлов Иван Павлович
Мать: Павлова Наталья Ниловна
Д.спасс торжокский район тверской области
Бракосочетание
07.09.1961
Г.торжок тверская обл
Рождение ребёнка
18.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирейко Михаил Ефимович
Торжок тверская обл
Рождение ребёнка
18.07.1962
Дочь: Мирейко Марина Михайловна
Отец ребёнка: Мирейко Михаил Ефимович
Торжок тверская обл
Смерть
27.01.2021