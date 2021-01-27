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Мирейко Галина Ивановна

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Место рождения

Д.спасс торжокский район тверской области

Дата рождения

17.02.1940

Дата смерти

27.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.09.1939

Муж: Мирейко Михаил Ефимович

Г. Торжок тверская обл.
Рождение
17.02.1940

Отец: Павлов Иван Павлович

Мать: Павлова Наталья Ниловна

Д.спасс торжокский район тверской области
Бракосочетание
07.09.1961

Муж: Мирейко Михаил Ефимович

Г.торжок тверская обл
Рождение ребёнка
18.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирейко Михаил Ефимович

Торжок тверская обл
Рождение ребёнка
18.07.1962

Дочь: Мирейко Марина Михайловна

Отец ребёнка: Мирейко Михаил Ефимович

Торжок тверская обл
Смерть
27.01.2021
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