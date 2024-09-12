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Никандр Дмитриев

Место рождения

Нюргечи

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Дмитрий Алексеев

Мать: Мария? Иванова?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
01.11.1864

Дочь: Матрена Никандрова

Мать ребёнка: Дарья Алексеева

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.11.1866

Сын: Виктор Никандров

Мать ребёнка: Дарья Алексеева

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.01.1870

Дочь: Агапия Никандрова

Мать ребёнка: Дарья Алексеева

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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