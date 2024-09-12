Никандр Дмитриев
Место рожденияНюргечи
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Дмитрий Алексеев
Мать: Мария? Иванова?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
01.11.1864
Дочь: Матрена Никандрова
Мать ребёнка: Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
01.11.1866
Сын: Виктор Никандров
Мать ребёнка: Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
29.01.1870
Дочь: Агапия Никандрова
Мать ребёнка: Дарья Алексеева
Смерть
Неизвестно