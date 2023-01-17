Агафон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафон Иванович

Агафон Иванович

avatar

Место рождения

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1784

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1812 г.р.
Вычислено 1826 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Филипп Агафонович

Мать ребёнка: ?

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Михайла Агафонович

Мать ребёнка: ?

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Карп Агафонович

Мать ребёнка: ?

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Евстафий Агафонович

Мать ребёнка: ?

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1812

Сын: Евдоким Агафонович

Мать ребёнка: ?

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Максим Агафонович

Мать ребёнка: ?

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Варвара Агафоновна

Мать ребёнка: Агафья Николаевна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Александра Агафоновна

Мать ребёнка: Агафья Николаевна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1847
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close