Агафон Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1784
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Филипп Агафонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Михайла Агафонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Карп Агафонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Евстафий Агафонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1812
Сын: Евдоким Агафонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Максим Агафонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Варвара Агафоновна
Мать ребёнка: Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Александра Агафоновна
Мать ребёнка: Агафья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1847