Елтышева Вера Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елтышева Вера Юрьевна

Место рождения

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

Дата рождения

11.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1996

Отец: Елтышев Юрий Юрьевич

Мать: Елтышева Татьяна Влалимировна

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
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