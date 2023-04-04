Турченко Иван Иванович
Место рожденияТаласский район, Киргизская ССР
Дата рождения1908
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Таласский район, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Турченко, Шляхова Евдокия Ивановна
Талас, Киргизия
Бракосочетание
22.08.1941
Киргизская ССР село Ивано-Алексеевка
Смерть
?.10.1942