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Турченко Иван Иванович

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Место рождения

Таласский район, Киргизская ССР

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Таласский район, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Турченко, Шляхова Евдокия Ивановна

Талас, Киргизия
Бракосочетание
22.08.1941

Жена: Турченко, Шляхова Евдокия Ивановна

Киргизская ССР село Ивано-Алексеевка
Смерть
?.10.1942
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