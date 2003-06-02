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Ишкова Лилия Евгеньевна
Ишкова Лилия Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.06.2003
Пол
Женский
Отец
Ишков Евгений Иванович
1974 г.р.
Мать
Ишкова Инна Георговна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2003
Отец:
Ишков Евгений Иванович
Мать:
Ишкова Инна Георговна
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