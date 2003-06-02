Ишкова Лилия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкова Лилия Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.2003

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2003

Отец: Ишков Евгений Иванович

Мать: Ишкова Инна Георговна

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