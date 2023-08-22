Беляев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1912
Сын: Беляев Сергей Константинович
Мать ребёнка: Беляева Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смекалова Полина Константиновна
Мать ребёнка: Беляева Юлия
Угол, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Юлия
Смерть
Неизвестно