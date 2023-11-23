Феодосий Лукич
Место рожденияВладимирская губерния
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: не указана
Ярославская губерния
Сахаров Сергей Феодосьевич (1802 - ?) Родился в семье дьячка села Горы-Пневницы Переславского уезда Владимирской губернии Феодосия Лукича. Священник села Юцкого Ярославского уезда. Впоследствии переве... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
Владимирская губерния