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Феодосий Лукич

Место рождения

Владимирская губерния

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Сахаров Сергей Феодосьев

Мать ребёнка: не указана

Ярославская губерния
Сахаров Сергей Феодосьевич (1802 - ?) Родился в семье дьячка села Горы-Пневницы Переславского уезда Владимирской губернии Феодосия Лукича. Священник села Юцкого Ярославского уезда. Впоследствии переве... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Владимирская губерния
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