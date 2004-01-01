Попова (Кладковая) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Кладковая) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1910

Дата смерти

05.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1910

Отец: Котловой Иван

Мать: Кладковая Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Девочка лет

Отец ребёнка: Попов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
13.09.1932

Дочь: Сергеева Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Попов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
24.04.1939

Сын: Попов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Андреевич

Смерть
05.12.1970
г Новосибирск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
г.Обь. старое городское кладбище
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