Пармен Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиПосле 1849
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: не указан
Мать: Параскева Гавриловна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 4
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.02.1849
Жена: Мария Васильевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 4
Рождение ребёнка
28.04.1850
Дочь: Александра Парменовна
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 6
Смерть
После 1849