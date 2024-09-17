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Пармен Григорьевич

Место рождения

Киселево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

После 1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: не указан

Мать: Параскева Гавриловна

Киселево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 4
Место жительства
Неизвестно
Киселево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
14.02.1849

Жена: Мария Васильевна

Киселево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 4
Рождение ребёнка
28.04.1850

Дочь: Александра Парменовна

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Киселево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 6
Смерть
После 1849

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