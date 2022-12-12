Кислов Владимир Федоров
Место рождения
Дата рождения07.07.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1909
Отец: Кислов Федор Игнатов
Мать: Кислова Ксения Силуанова
Рождение ребёнка
23.01.1943
Сын: Кислов Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно