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Кислов Владимир Федоров

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.07.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1909

Отец: Кислов Федор Игнатов

Мать: Кислова Ксения Силуанова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1943

Сын: Кислов Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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