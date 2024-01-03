Самичева Анна Александровна
Место рожденияВологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево
Бракосочетание
03.02.1925
Рождение ребёнка
21.03.1926
Отец ребёнка: Самичев Павел Николаевич
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Волково
Смерть
Неизвестно