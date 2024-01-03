Самичева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамичева Анна Александровна

Самичева Анна Александровна

Место рождения

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево
Бракосочетание
03.02.1925

Муж: Самичев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
21.03.1926

Сын: Самичев Николай Павлович

Отец ребёнка: Самичев Павел Николаевич

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Волково
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close