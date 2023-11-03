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Горбунов Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Горбунов Михаил Никитин

Мать: Горбунова Возм. Агафья Петрова

Бракосочетание
10.11.1767

Жена: Горбунова Ульяна Васильева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Ершова Параскева Иванова

Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Горбунов Федор Иванов

Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
Около 01.05.1774

Сын: Горбунов Яков Иванов

Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева

Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.03.1775

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
12.04.1776

Сын: Горбунов Василий Иванов

Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
07.05.1777

Сын: Горбунов Иван Иванов

Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Горбунов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
06.04.1780

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Горбунов Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Ефим Иванов

Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева

Смерть
1785
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