Горбунов Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1785
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Бракосочетание
10.11.1767
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Ершова Параскева Иванова
Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
Около 01.05.1774
Сын: Горбунов Яков Иванов
Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева
Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.03.1775
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
12.04.1776
Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
07.05.1777
Сын: Горбунов Иван Иванов
Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
06.04.1780
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Ефим Иванов
Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Васильева
Смерть
1785