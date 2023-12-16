Кабаков Вадим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабаков Вадим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1976

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1976

Отец: Кабаков Владимир Васильевич

Мать: не указана

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