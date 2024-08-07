Походяев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Походяев Геннадий Семенович
Мать ребёнка: Походяева Анастасия
Рождение ребёнка
22.08.1915
Дочь: Оганичева (Походяева) Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Походяева Анастасия
Рождение ребёнка
21.09.1918
Сын: Походяев Михаил Семенович
Мать ребёнка: Походяева Анастасия
Рождение ребёнка
09.05.1921
Сын: Походяев Александр Семенович
Мать ребёнка: Походяева Анастасия
Рождение ребёнка
16.09.1929
Сын: Походяев Никандр Семенович
Мать ребёнка: Походяева Анастасия
Смерть
Неизвестно