Походяев Семен Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Походяев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Походяев Геннадий Семенович

Мать ребёнка: Походяева Анастасия

Чупиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1915

Дочь: Оганичева (Походяева) Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Походяева Анастасия

Чупиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1918

Сын: Походяев Михаил Семенович

Мать ребёнка: Походяева Анастасия

Чупиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1921

Сын: Походяев Александр Семенович

Мать ребёнка: Походяева Анастасия

Чупиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1929

Сын: Походяев Никандр Семенович

Мать ребёнка: Походяева Анастасия

Чупиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно

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