Романова (Василиса Евдокимова) Васса Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Романов Трофим Никонов
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Романов Трофим Никонов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Василиса Трофимова
Отец ребёнка: Романов Трофим Никонов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аксинья Трофимова
Отец ребёнка: Романов Трофим Никонов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Трофимова
Отец ребёнка: Романов Трофим Никонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно