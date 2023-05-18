Романова (Василиса Евдокимова) Васса Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Василиса Евдокимова) Васса Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Романов Иван Трофимов

Отец ребёнка: Романов Трофим Никонов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Романов Дорофей Трофимов

Отец ребёнка: Романов Трофим Никонов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Василиса Трофимова

Отец ребёнка: Романов Трофим Никонов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аксинья Трофимова

Отец ребёнка: Романов Трофим Никонов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Трофимова

Отец ребёнка: Романов Трофим Никонов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Трофим Никонов

Смерть
Неизвестно
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