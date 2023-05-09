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Меланич Валентина Васильевна
Меланич Валентина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.07.1956
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Рытикова Екатерина Ивановна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1956
Отец: не указан
Мать:
Рытикова Екатерина Ивановна
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