Меланич Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланич Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1956

Отец: не указан

Мать: Рытикова Екатерина Ивановна

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