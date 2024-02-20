(Морозова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Харченко Николай Иосифович
Отец ребёнка: Харченко Иосиф
Рождение ребёнка
06.11.1911
Сын: Федоренко Анатолий Кузьмич
Отец ребёнка: Федоренко Кузьма Ефимович
Россия Кубанская обл.,Ейский отд.,ККВ ст.Новолеушковская ныне / СССР, ст. Новолеушковская Павловского р-на Краснодарского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Харченко Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харченко Иосиф
Смерть
Неизвестно