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Фейзуллин Хайрулла

Место рождения

Большое Рыбушкино, Россия

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

14.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Фейзулла

Мать: Шарифа

Большое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
1910

Сын: Фейзуллин Хасан

Мать ребёнка: Фейзулина Хатимǝ

Рождение ребёнка
01.04.1916

Дочь: Саберова Марьям

Мать ребёнка: Фейзулина Хатимǝ

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Зубаирова Фатима

Мать ребёнка: Фейзулина Хатимǝ

Большое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фейзуллин Сǝмиулла

Мать ребёнка: Фейзулина Хатимǝ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фейзулина Хатимǝ

Смерть
14.09.1952
Большое Рыбушкино, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Большое Рыбушкино, Россия
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