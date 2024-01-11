Фейзуллин Хайрулла
Место рожденияБольшое Рыбушкино, Россия
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти14.09.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Фейзуллин Хасан
Мать ребёнка: Фейзулина Хатимǝ
Рождение ребёнка
01.04.1916
Дочь: Саберова Марьям
Мать ребёнка: Фейзулина Хатимǝ
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Зубаирова Фатима
Мать ребёнка: Фейзулина Хатимǝ
Большое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фейзуллин Сǝмиулла
Мать ребёнка: Фейзулина Хатимǝ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фейзулина Хатимǝ
Смерть
14.09.1952
Большое Рыбушкино, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Большое Рыбушкино, Россия