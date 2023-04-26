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Матрона Максимова
Матрона Максимова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1843
Пол
Женский
Отец
Максим Михайлов
1816 г.р.
Мать
Мария Иванова
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец:
Максим Михайлов
Мать:
Мария Иванова
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