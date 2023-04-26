Матрона Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Максим Михайлов

Мать: Мария Иванова

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