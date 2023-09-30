Рябкова Лукерья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Рябков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Рябков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Рябков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Рябков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Рябков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Рябков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Рябков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Рябков Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно