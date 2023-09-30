Рябкова Лукерья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябкова Лукерья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Рябков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Рябков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Рябков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Рябков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Рябков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Рябков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Рябков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Рябков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Рябков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Рябков Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябков Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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