Марфин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1938
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Марфин Николай Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: Лепкая Калерия Николаевна
Мать ребёнка: Марфина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1930
Сын: Марфин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Марфина Анастасия Ивановна
Смерть
1938