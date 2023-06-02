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Марфин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Марфин Николай Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Лепкая Калерия Николаевна

Мать ребёнка: Марфина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1930

Сын: Марфин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Марфина Анастасия Ивановна

Смерть
1938