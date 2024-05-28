Усова Васса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Марко Кирилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Сын: Усов Николай Марков
Отец ребёнка: Усов Марко Кирилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Сын: Усов Василий Марков
Отец ребёнка: Усов Марко Кирилов
Место жительства
1795
Смерть
Неизвестно