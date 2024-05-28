Усова Васса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова Васса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1744 г.р.

Дети

Вычислено 1771 г.р.
Вычислено 1782 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Марко Кирилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Сын: Усов Николай Марков

Отец ребёнка: Усов Марко Кирилов

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Сын: Усов Василий Марков

Отец ребёнка: Усов Марко Кирилов

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
1795
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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