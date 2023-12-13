Солодягин Артемий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодягин Артемий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1840

Отец: Солодягин Михаил Конратьевич

Мать: Третьякова Евдокия Лазаревна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Солодягина Матрона Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодягин Павел Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодягин Яков Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодягина Афимья Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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