Солодягин Артемий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1840
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Солодягина Матрона Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодягин Павел Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодягин Яков Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодягина Афимья Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно