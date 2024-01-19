Курзина (Груздева ?) Василиса Петровна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Курзин Евмений Иванович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Курзин Евмений Иванович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Курзин Евмений Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ксения Евменьевна
Отец ребёнка: Курзин Евмений Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Курзин Василий Евменьевич
Отец ребёнка: Курзин Евмений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Смерть
Неизвестно