Курзина (Груздева ?) Василиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзина (Груздева ?) Василиса Петровна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Курзин Петр Евменьевич

Отец ребёнка: Курзин Евмений Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Курзин Степан Евменьевич

Отец ребёнка: Курзин Евмений Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Курзин Павел Евменьевич

Отец ребёнка: Курзин Евмений Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ксения Евменьевна

Отец ребёнка: Курзин Евмений Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Курзин Василий Евменьевич

Отец ребёнка: Курзин Евмений Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзин Евмений Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Смерть
Неизвестно
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