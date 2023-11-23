Ушаков Василий Иоаннов
Место рожденияс. Рождествено-Оносово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1882
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1882
Отец: Ушаков Иоанн Васильев
Мать: Ушакова Павла Петрова
с. Рождествено-Оносово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1909
Дочь: София Васильева
Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Александрова
г. Рыбинск, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Лагунова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Александрова
Рождение ребёнка
12.09.1914
Сын: Ушаков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Александрова
д. Подовинниково, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1916
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Александрова
с. Давыдово, Ярославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Давыдова Романов-Борисоглебского уезда.
Смерть
1923
с. Давыдово, Ярославская губерния, РСФСР, СССР