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Ушаков Василий Иоаннов

Место рождения

с. Рождествено-Оносово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1882

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ушаков Иоанн Васильев

Мать: Ушакова Павла Петрова

с. Рождествено-Оносово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1909

Дочь: София Васильева

Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Александрова

г. Рыбинск, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лагунова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Александрова

Рождение ребёнка
12.09.1914

Сын: Ушаков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Александрова

д. Подовинниково, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1916

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Ушакова Елизавета Александрова

с. Давыдово, Ярославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Елизавета Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Давыдова Романов-Борисоглебского уезда.
Смерть
1923
с. Давыдово, Ярославская губерния, РСФСР, СССР
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