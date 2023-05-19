Протопопова Авдотья Семенова
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Протопопов Петр Козьмин
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Протопопов Петр Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно