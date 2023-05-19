Протопопова Авдотья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Авдотья Семенова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Протопопов Петр Козьмин

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Протопопов Петр Козьмин

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Петр Козьмин

Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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