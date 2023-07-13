Покровская Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1991
Рождение ребёнка
23.07.1991
Дочь: Кузнецова Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Покровский Антон Игоревич
Рождение ребёнка
06.10.1997
Сын: Покровский Евгений Антонович
Отец ребёнка: Покровский Антон Игоревич