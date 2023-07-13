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Покровская Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1991

Муж: Покровский Антон Игоревич

Рождение ребёнка
23.07.1991

Дочь: Кузнецова Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Покровский Антон Игоревич

Рождение ребёнка
06.10.1997

Сын: Покровский Евгений Антонович

Отец ребёнка: Покровский Антон Игоревич