Соколова (Кузовлева) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Кузовлева) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1889

Отец: Кузовлев Дмитрий Николаевич

Мать: Кузовлева Пелагея Матвеевна

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.04.1910

Муж: Соколов Николай Александрович

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.10.1911

Сын: Соколов Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Село Клекотки Горловского района Рязанской области
Рождение ребёнка
02.12.1912

Сын: Соколов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Александрович

Бутырки, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1914

Сын: Соколов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Александрович

Бутырки, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.04.1922

Сын: Соколов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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