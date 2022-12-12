Соколова (Кузовлева) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1889
Бракосочетание
12.04.1910
Рождение ребёнка
10.10.1911
Сын: Соколов Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Село Клекотки Горловского района Рязанской области
Рождение ребёнка
02.12.1912
Сын: Соколов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Александрович
Рождение ребёнка
02.06.1914
Сын: Соколов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Александрович
Рождение ребёнка
09.04.1922
Сын: Соколов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Николай Александрович
Смерть
Неизвестно