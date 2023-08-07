Николаева Екатерина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Трофим Васильевич
Мать: Ульяна Емельяновна
Бракосочетание
22.05.1846
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елена Еремеевна
Отец ребёнка: Николаев Еремей (Иеремей) Николаевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Николаев Еремей (Иеремей) Николаевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Николаев Матвей Еремеевич
Отец ребёнка: Николаев Еремей (Иеремей) Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно