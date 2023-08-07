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Николаева Екатерина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Трофим Васильевич

Мать: Ульяна Емельяновна

Бракосочетание
22.05.1846

Муж: Николаев Еремей (Иеремей) Николаевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елена Еремеевна

Отец ребёнка: Николаев Еремей (Иеремей) Николаевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Николаев Иван Еремеевич

Отец ребёнка: Николаев Еремей (Иеремей) Николаевич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Николаев Матвей Еремеевич

Отец ребёнка: Николаев Еремей (Иеремей) Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно