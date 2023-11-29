Колесник (Буташева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник (Буташева) Наталья

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Место рождения

г. Душанбе

Дата рождения

08.02.1983

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

2004 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1983

Отец: Буташев Виктор

Мать: Буташева Татьяна

г. Душанбе
Бракосочетание
20.09.2003

Муж: Колесник Олег

г. Кораблино Рязанской области
Witnesses:Алексей Савушкин и Елена Аграфанкина
Рождение ребёнка
18.02.2004

Сын: Колесник Макар

Отец ребёнка: Колесник Олег

г. Рязань
Рождение ребёнка
27.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесник Олег

г. Рязань
Рождение ребёнка
18.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесник Олег

г. Рязань
Место жительства
Неизвестно
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