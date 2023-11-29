Колесник (Буташева) Наталья
Место рожденияг. Душанбе
Дата рождения08.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1983
Отец: Буташев Виктор
Мать: Буташева Татьяна
г. Душанбе
Бракосочетание
20.09.2003
Муж: Колесник Олег
г. Кораблино Рязанской области
Witnesses:Алексей Савушкин и Елена Аграфанкина
Рождение ребёнка
18.02.2004
Сын: Колесник Макар
Отец ребёнка: Колесник Олег
г. Рязань
Рождение ребёнка
27.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесник Олег
г. Рязань
Рождение ребёнка
18.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесник Олег
г. Рязань
Место жительства
Неизвестно