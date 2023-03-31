Ерохина (-) Агафья (Агапья) Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохина (-) Агафья (Агапья) Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1874 ст.

Муж: Ерохин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
17.11.1875 ст.

Дочь: Ерохина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Ерохин Андрей Васильевич

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
№-87ж
Рождение ребёнка
27.09.1886 ст.

Сын: Ерохин Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Ерохин Андрей Васильевич

№-281м
Рождение ребёнка
27.09.1886 ст.

Дочь: Ерохина Устиния Андреевна

Отец ребёнка: Ерохин Андрей Васильевич

№-254ж
Рождение ребёнка
16.01.1891 ст.

Дочь: Ерохина Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Ерохин Андрей Васильевич

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
№-7ж
Смерть
Неизвестно
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