Ерохина (-) Агафья (Агапья) Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1874 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1875 ст.
Дочь: Ерохина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Ерохин Андрей Васильевич
№-87ж
Рождение ребёнка
27.09.1886 ст.
Отец ребёнка: Ерохин Андрей Васильевич
№-281м
Рождение ребёнка
27.09.1886 ст.
Дочь: Ерохина Устиния Андреевна
Отец ребёнка: Ерохин Андрей Васильевич
№-254ж
Рождение ребёнка
16.01.1891 ст.
Дочь: Ерохина Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Ерохин Андрей Васильевич
№-7ж
Смерть
Неизвестно