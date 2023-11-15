(Ледовая) Екатерина Евтихиевна Харновец — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ледовая) Екатерина Евтихиевна Харновец

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1905

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харновец Прокоп Алексеевич

Рождение ребёнка
22.08.1949

Сын: Харновец Виктор Прокопьевич

Отец ребёнка: Харновец Прокоп Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харновец Прокоп Алексеевич

Смерть
2003
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