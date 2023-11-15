(Ледовая) Екатерина Евтихиевна Харновец
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1905
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харновец Прокоп Алексеевич
Рождение ребёнка
22.08.1949
Сын: Харновец Виктор Прокопьевич
Отец ребёнка: Харновец Прокоп Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003