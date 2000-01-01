Яркова Елена Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркова Елена Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1980

Отец: не указан

Мать: Ракитина Ирина Владимировна

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