Надежда Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.03.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никанор Лазаревич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1878 ст.

Сын: Алексей Никанорович

Отец ребёнка: Никанор Лазаревич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Федор Никанорович

Отец ребёнка: Никанор Лазаревич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1883 ст.

Дочь: Пелагея Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Лазаревич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1894

Сын: Трофим Никанорович

Отец ребёнка: Никанор Лазаревич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1900 ст.

Дочь: Агрипина Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Лазаревич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Смерть
27.03.1903 ст.
Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд

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