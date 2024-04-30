Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.03.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никанор Лазаревич
Рождение ребёнка
11.02.1878 ст.
Сын: Алексей Никанорович
Отец ребёнка: Никанор Лазаревич
Рождение ребёнка
1879 ст.
Сын: Федор Никанорович
Отец ребёнка: Никанор Лазаревич
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Пелагея Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Лазаревич
Рождение ребёнка
12.04.1894
Сын: Трофим Никанорович
Отец ребёнка: Никанор Лазаревич
Рождение ребёнка
15.06.1900 ст.
Дочь: Агрипина Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Лазаревич
Смерть
27.03.1903 ст.