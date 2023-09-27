Сазоненко Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милена Евгеньевна
Мать ребёнка: Сазоненко Ирина Владимировна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазоненко Руслан Евгеньевич
Мать ребёнка: Сазоненко Ирина Владимировна
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край