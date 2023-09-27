Сазоненко Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСазоненко Евгений

Сазоненко Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милена Евгеньевна

Мать ребёнка: Сазоненко Ирина Владимировна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазоненко Руслан Евгеньевич

Мать ребёнка: Сазоненко Ирина Владимировна

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close