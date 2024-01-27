Спигина (Романова) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1904
Дата смерти11.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1904
Отец: Романов Трофим
Рождение ребёнка
22.03.1926
Сын: Спигин Иван Иванович
Отец ребёнка: Спигин Иван Романович
Рождение ребёнка
16.03.1932
Отец ребёнка: Спигин Иван Романович
Рождение ребёнка
22.06.1940
Отец ребёнка: Спигин Иван Романович
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Калмыкова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Спигин Иван Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1980
Похороны
Неизвестно
Сорочинск, Оренбургская область