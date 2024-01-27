Спигина (Романова) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спигина (Романова) Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1904

Дата смерти

11.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1904

Отец: Романов Трофим

Мать: Романова Варвара Севастьяновна

Рождение ребёнка
22.03.1926

Сын: Спигин Иван Иванович

Отец ребёнка: Спигин Иван Романович

Рождение ребёнка
16.03.1932

Сын: Спигин Вениамин Иванович

Отец ребёнка: Спигин Иван Романович

Рождение ребёнка
22.06.1940

Сын: Спигин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Спигин Иван Романович

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Калмыкова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Спигин Иван Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спигин Иван Романович

Смерть
11.08.1980
Похороны
Неизвестно
Сорочинск, Оренбургская область
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