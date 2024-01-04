Магадеев Рамиль Шакирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагадеев Рамиль Шакирович

Магадеев Рамиль Шакирович

Место рождения

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1938

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Магадеев Шакир Галяутдинович

Мать: Магадеева Фатима

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2011
г. Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Уфа , РБ , РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close