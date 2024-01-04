Магадеев Рамиль Шакирович
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Магадеев Шакир Галяутдинович
Мать: Магадеева Фатима
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2011
г. Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Уфа , РБ , РФ