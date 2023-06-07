Логвиненко Виктор Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвиненко Виктор Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логвиненко Леонтий

Мать: Логвиненко Дуня

Рождение ребёнка
15.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно