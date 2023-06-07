Логвиненко Виктор Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логвиненко Леонтий
Мать: Логвиненко Дуня
Рождение ребёнка
15.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно