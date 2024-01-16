Квитка Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Квитка Степан Алексеев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.1870
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Квитка Софья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Каляндра Вера Васильевна
Мать ребёнка: Квитка Софья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Яковенко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Квитка Софья Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квиткин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Квитка Софья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Квитка Софья Леонтьевна
Смерть
Неизвестно