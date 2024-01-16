Квитка Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитка Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Квитка Степан Алексеев

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.1870

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Квитка Софья Леонтьевна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Каляндра Вера Васильевна

Мать ребёнка: Квитка Софья Леонтьевна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Яковенко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Квитка Софья Леонтьевна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квиткин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Квитка Софья Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квитка Софья Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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