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- Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Анастасия Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Родилась примерно в 1880-1900 годы Проживала в Рязанская обл. Ряжский р-н г. Ряжск фафоновский с/с ул. Ленина дом 27
Смерть
Неизвестно
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