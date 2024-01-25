- Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Анастасия Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Родилась примерно в 1880-1900 годы Проживала в Рязанская обл. Ряжский р-н г. Ряжск фафоновский с/с ул. Ленина дом 27
Смерть
Неизвестно