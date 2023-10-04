Колошина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Колошин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Колошин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Колошин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Колошин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Колошин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колошина Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Колошин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колошина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Колошин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колошина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Колошин Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно