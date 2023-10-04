Колошина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колошина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Колошин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Колошин Василий Дмитриевич

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Колошин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Колошин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Колошин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Колошин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колошина Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Колошин Василий Дмитриевич

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колошина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Колошин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колошина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Колошин Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колошин Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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