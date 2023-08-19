Ленточкина (Груздева) Феофания Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.12.1897
Дата смерти25.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1897
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ленточкин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Ленточкин Василий Александрович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ленточкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ленточкин Василий Александрович
Московская обл., Савеловская ж. д., ст. Катуар
Рождение ребёнка
12.07.1928
Сын: Ленточкин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Ленточкин Василий Александрович
Ярославская область
Смерть
25.01.1969
Москва, город федерального значения Москва
Кузьминское кладбище