Ленточкина (Груздева) Феофания Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленточкина (Груздева) Феофания Михайловна

Место рождения

Мышкино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.12.1897

Дата смерти

25.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1897

Отец: Груздев Михаил Федорович

Мать: Груздева Анна Григорьевна

Мышкино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ленточкин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Ленточкин Василий Александрович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ленточкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ленточкин Василий Александрович

Московская обл., Савеловская ж. д., ст. Катуар
Рождение ребёнка
12.07.1928

Сын: Ленточкин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Ленточкин Василий Александрович

Ярославская область
Смерть
25.01.1969
Москва, город федерального значения Москва
Кузьминское кладбище
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