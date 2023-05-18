Архаров Сергей Максимович
Место рождения
Дата рождения02.07.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1908 ст.
Отец: Архаров Максим Матвеевич
Мать: Архарова Ирина Павловна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 02.07.1908 Вишнякова, Первитинской волости Сергей Максимович Архаров Вишнякова, Первитинской волости отец Максим Матвеевич ... Показать все
Смерть
Неизвестно