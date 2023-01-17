Прокопович Казимир Адольфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопович Казимир Адольфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1977

Дочь: Прокопович Юлия Казимировна

Мать ребёнка: Чинишлова Наталья Павловна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чинишлова Наталья Павловна

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