Прокопович Казимир Адольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1977
Дочь: Прокопович Юлия Казимировна
Мать ребёнка: Чинишлова Наталья Павловна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно