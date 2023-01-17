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Биляров Яков Максимович

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Место рождения

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: Биляров Максим Амбросимович

Мать: Билярова Домна Трофимовна

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.05.1843

Жена: Билярова Татьяна ?Николаевна/Никитична/Михайловна?

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
05.10.1844

Сын: Биляров Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Билярова Татьяна ?Николаевна/Никитична/Михайловна?

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Биляров Осип Яковлевич

Мать ребёнка: Билярова Татьяна ?Николаевна/Никитична/Михайловна?

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
После 16.08.1848

Жена: Билярова Авдотья Тимофеевна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
01.04.1861

Сын: Биляров Осип Яковлевич

Мать ребёнка: Билярова Авдотья Тимофеевна

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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