Биляров Яков Максимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817
Бракосочетание
04.05.1843
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
05.10.1844
Мать ребёнка: Билярова Татьяна ?Николаевна/Никитична/Михайловна?
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Мать ребёнка: Билярова Татьяна ?Николаевна/Никитична/Михайловна?
Бракосочетание
После 16.08.1848
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
01.04.1861
Мать ребёнка: Билярова Авдотья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно