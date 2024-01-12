Трофимов Станислав Никтополеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Станислав Никтополеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Никтополеон Трофимович

Мать: Трофимова Валентина Гурьевна

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